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نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:44 صباحاً
ملعب ONTime - نادر شوقي: حزين لما حدث في قصة "رمضان صبحي" وكنت لا أفضل هذه النهاية
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الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:43 صباحاً
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ما هي الافلام العربية التي حصدت جوائز مهرجان فينسيا السينمائي؟
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الأحد 13 سبتمبر 2020 11:00 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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