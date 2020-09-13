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رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين للمملكة والعودة إليها

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رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين للمملكة والعودة إليها رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين للمملكة والعودة إليها
للمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية

رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين للمملكة والعودة إليها

قررت السلطات في المملكة العربية رفع القيود بشكل استثنائي على مغادرة الرياضيين والطواقم الفنية والإدارية المشاركة في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية للمملكة والعودة إليها ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة لحرص حكومة المملكة على الرياضيين من خلال السماح لهم بالعودة لممارسة أنشطتهم الرياضية بكل أريحية من أجل إقامة المعسكرات التدريبية والاستعدادية للمشاركة في البطولات القارية والدولية التي تُسهم في رفع اسم المملكة عاليًا في المحافل العالمية.

كما تشدد على الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله – نتيجة لأهمية الدور الذي تنتهجه الرياضة السعودية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وصناعة مجتمع حيوي.


وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأحد عن رفع القيود بشكل كامل على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ الأول من يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل وباء كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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