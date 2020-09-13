"جمعية الإرشاد السياحي".. دور محوري في إبراز معالم المملكة وجذب الاستثمارات

★ ★ ★ ★ ★

تُسهم في تطوير خدمات ممارسي النشاط ..وترحب بانضمام سفراء جدد لخدمة القطاع

تلعب الجمعية السعودية للإرشاد السياحي، دورًا مهمًا لتنشيط السياحة السعودية وإبراز معالمها وكذلك لها تأثير كبير اقتصاد المملكة، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.

ويعد المرشد السياحي سفيرًا داخل وطنه وله الدور المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة التي يقوم بها والبلد الذي يزوره، وتنشيط ونمو السياحة في المملكة.

ووجود مهنة المرشد المتقاضي الأجر هي خدمة للسياح، على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهي فكرة جاذبة لها بريق خاص.

ولم تتوان الجمعية السعودية للإرشاد السياحي في تقديم كل الدعم للمرشدين السياحيين، حيث تُسهم الجمعية في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط .

ومنذ تأسيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي بالمملكة في ٢٩ / ٠٧/ ١٤٣٥هـ تحت إشراف وزارة السياحة لتكون أول جمعية مهنية تختص بالإرشاد السياحي في المملكة، ثم انتقل الإشراف عليها اداريًا وماليًا الى وزارة الموارد البشرية، ليبقى الإشراف عليها فنيًا من وزارة السياحة، وهي تعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، وكذلك تقديم الدورات والخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية، ودائمًا تفتح الجمعية ذراعيها أمام الجميع لانضمام سفراء جدد لخدمة السياحة في المملكة.

يُذكر أن نتائج انتخاب مجلس إدارة الجمعية التي أجريت منذ أيام قد جاءت كالتالي: سطام البلوي (رئيس الجمعية) - محمد جمعة (نائب رئيس الجمعية) - محمد العطاس (أمين الصندوق).

وتم انتخاب أعضاء المجلس وهم: (اعتماد المسعري - نادية قربان - مانع اليامي - عادل الحجري - محمد المحمد - أحمد المالكي - غازي العنزي - خالد خفاجي - منى البلطان - عبدالكريم السلوم).