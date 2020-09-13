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حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 7.056

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حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 7.056 حصيلة وفيات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 7.056
إصابة 1.527 شخصًا جديدًا بالفيروس

حصيلة وفيات

ارتفع إجمالي وفيات في تركيا حتى اليوم (الأحد) إلى 7.056 بعد تسجيل 57 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التركية، أنها سجلت 1.527 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 291 ألفًا و162 إصابة في حين وصل عدد المتعافين إلى نحو 259 ألفًا، وفقًا لـ "رويترز".

وارتفع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس في الأيام القليلة الماضية ليقترب من مستوياته في منتصف مايو (أيار).

واستبعدت التركية فرض عزل عام واسع النطاق، لكنها أعلنت في الآونة الأخيرة عن إجراءات جديدة منها حظر حفلات الزواج وفعاليات أخرى، وفرض حد أقصى على عدد الركاب بوسائل المواصلات العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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