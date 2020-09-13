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الثلاثاء.. قطع المياه عن القاهرة الجديدة والسلام والعبور والنهضة وبدر 12 ساعة

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الثلاثاء.. قطع المياه عن القاهرة الجديدة والسلام والعبور والنهضة وبدر 12 ساعة الثلاثاء.. قطع المياه عن القاهرة الجديدة والسلام والعبور والنهضة وبدر 12 ساعة

مصراوي Masrawy

07:21 م الأحد 13 سبتمبر 2020

كتب– أسامة علي:

أعلن جهاز مدينة العبور قطع مياه الشرب، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 10 صباح الأربعاء، في بعض المناطق، لوجود أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

وحدد جهاز مدينة العبور المناطق التي تنقطع فيها المياه، وهي:

1- مدينة العبور بالكامل.

2– المناطق التي تتغذى من رافع رقم 2 المغذي للمياه بمدينة القاهرة الجديدة، ومدن الشروق وبدر والعبور الجديدة.

3- المناطق التي تتغذى من خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل (مدينة السلام – النهضة).

وطالب جهاز مدينة العبور، المواطنين والمنشآت الخدمية مثل المخابز والمستشفيات وغيرها، تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتم توفير عربات مياه الشرب للاحتياجات الضرورية.

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