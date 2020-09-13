كورونا في 6 دول .. 814 حالة وفاة إضافية بالبرازيل و11 بإسرائيل و6 بالجزائر

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إصابات جديدة: 376 بتونس و37 بغامبيا و8 بموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 814 حالة وفاة و33523 حالة إصابة جديدة؛ جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 131210 حالات وفاة وأربعة ملايين و315687 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغت 7274 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 شخصًا.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 6635 حالة، فيما بلغ أجمالي حالات الوفيات 109 شخصًا.

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، عن تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 48007 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وبخصوص عدد الوفيات، أفاد فورار بأنه تم تسجيل 6 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 1605 وفاة.

كما تماثل فيه 152 مريضا للشفاء، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 33875 حالة.

غامبيا

سجلت غامبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الغامبية في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 3413 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 103 شخصًا.

إسرائيل

وتم تسجيل 8 وفيات و2200 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يرقد 495 مصابا في المستشفيات بحالة حرجة، منهم 138 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت المصادر الصحية أن عدد الحالات النشطة بلغ 37930 حالة، في حين سجلت 113494 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1101 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم 25808، علما بأن يوم أمس شهد تشخيص 3962 إصابة.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على خطة تقضي بإغلاق المؤسسات التعليمية بدءا من يوم الأربعاء المقبل، على أن يبدأ الإغلاق الشامل الساعة السادسة فجر يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الأعياد اليهودية.فيروس كورونا الجديد