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"العساكر": ‏دومة الجندل ‏التاريخ حاضر بكل تنوّعه ‏والثقافات بكل اختلافاتها.. ‏هذا هو وطننا ‏

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"العساكر": ‏دومة الجندل ‏التاريخ حاضر بكل تنوّعه ‏والثقافات بكل اختلافاتها.. ‏هذا هو وطننا ‏ "العساكر": ‏دومة الجندل ‏التاريخ حاضر بكل تنوّعه ‏والثقافات بكل اختلافاتها.. ‏هذا هو وطننا ‏
في تغريدة لمدير المكتب الخاص لولي العهد نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"

نشر بدر بن محمد العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات "مسك"، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر":‏ دومة الجندل ‏التاريخ حاضر بكل تنوّعه ‏والثقافات بكل اختلافاتها..‏هذا هو وطننا ‏الغنيّ بتاريخه وحضاراته.

وفي الفيديو الذي نشره "العساكر" عبر حسابه بـ"تويتر"، يذكر تاريخ قلعة مارد بالمنطقة الأثرية بدومة الجندل، ويتوسطها مسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها سور دومة الجندل الأثري الذي اكتشف عام 1986 م، كما يبرز سوق دومة الجندل بوصفه أحد أهم الأسواق التاريخية.

وتعد واحة دومة الجندل من المواقع المرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي باليونيسكو، وقد سجلت في قائمة التراث في العالم الإسلامي بالمنطقة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. دومة الجندل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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