في ليلة التتويج .. العباد والمطيري والشريف أبطالاً لنخبة كرة الطاولة

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بمشاركة أفضل 8 لاعبين على مستوى المملكة

اختتمت اليوم منافسات بطولة النخبة لكرة الطاولة التي أُقيمت على مدار 3 أيام بصالة وزارة الرياضة بالدمام، بمشاركة أفضل 8 لاعبين على مستوى المملكة من كل فئة "الرجال – الأولمبي - الشباب"، الذين شاركوا في بطولة الأمير فيصل بن فهد والبطولتين التصنيفيتين الأولى والثانية.

وجاءت نتائج المنافسات على النحو التالي: فردي فئة الرجال حقق عبد العزيز العباد (مكة المكرمة) المركز الأول، وحل علي الخضراوي (مكة المكرمة) ثانيًا، وجاء نايف الجدعي (مكة المكرمة) بالمركز الثالث، وفي فردي فئة الأولمبي حقق تركي المطيري (القصيم) المركز الأول، وحلّ خالد الشريف (مكة المكرمة) ثانيًا، وجاء عبد العزيز العمري (مكة المكرمة) بالمركز الثالث، وفي فردي فئة الشباب حقق خالد الشريف (مكة المكرمة) المركز الأول، وحل فهد القرني (الرياض) ثانيًا، وجاء مشاري الدوسري (مكة المكرمة) بالمركز الثالث.

وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد الرحمن الراشد ومدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي اللاعبين الفائزين بالبطولة.

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