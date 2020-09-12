كذب وخداع.. "وجها قطر في لعبة السلام".. علاقات سرية وخنجر للعرب

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حين ضللت الدوحة الدول قائلة إنها أقفلت مكتب العلاقات التجارية الإسرائيلي

خداع وكذب ومعايير مزدوجة وتصريحات علنية تناقضها أفعال سرية، هذا هو ملخص الدور القطري في بث الفرقة في الجسد العربي، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية إلى الوصول إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وتقريب وجهات النظر فيما بينها، يبرز اسم الدوحة باعتبارها الدولة التي تطبق منهج المعايير المزدوجة من خلال سياسات متناقضة في السر والعلن لزعزعة استقرار المنطقة بالتعاون مع إيران، والابتعاد أكثر فأكثر عن الهوية العربية.

وتناول مقال للكاتب إيدي كوهين في صحيفة "إسرائيل اليوم"، تبعات السياسات القطرية على جيرانها في الخليج، والمنطقة العربية ككل، مع ارتمائها في أحضان إيران.

وأكد "كوهين" أنه في الوقت الذي تدعي فيه معارضتها لعملية السلام مع إسرائيل، فإنها كانت من أُولى دول المنطقة في إقامة علاقات مع الدولة العبرية.

واعتبر "كوهين" في مقاله بحسب سكاي نيوز عربية، أن العالم العربي أصبح "أقل انقسامًا بكثير مما كان عليه في السنوات الأخيرة، وأنه يسير في اتجاه إيجابي نحو المصالحة والوحدة"، لافتًا إلى أن اسم قطر يبرز هنا باعتبارها العنصر الذي ينغص هذا الإجماع العربي، من خلال دعمها لتنظيم الإخوان وتمويل المنظمات الإرهابية.

وشدد الكاتب على أن السبب في المعارضة "العلنية" التي تزعمها قطر ضد السلام مع إسرائيل، يعود إلى "اللعبة المزدوجة التي تمارسها ضد جيرانها، ودعمها للإخوان وإيران".

وأشار إلى أن قطر سخرت قناة "الجزيرة" لخدمة أجنداتها، وأنها توقفت منذ زمن بعيد عن بث الأخبار بموضوعية، مضيفًا: "لكن افتقارها لتغطية الاحتجاجات في إيران، أو مدحها لمن قتل مئات الآلاف من العرب مثل قاسم سليماني، يثبت بوضوح أن قطر فقدت هويتها العربية في دائرة النفوذ الإيراني".

وأعاد كوهين التذكير في مقاله، أن قطر "كانت في الواقع أول من فتح أبوابه لكبار المسؤولين الإسرائيليين".

وتابع: "كلنا نتذكر زيارة شمعون بيرس وافتتاح المكتب التجاري الإسرائيلي هناك (في قطر) عام 1996. فما الذي تغير؟".

وأجاب الكاتب عن هذا التساؤل بالقول: إن قطر تعتمد الآن على علاقات "سرية" مع إسرائيل، مضيفًا: "بمجرد أن سلم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، حكم البلاد لابنه تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في يونيو 2013، أصبحت العلاقات مع إسرائيل سرية".

وتابع: "تمت الإشارة إلى الاتصالات بين البلدين على أنها جهود وساطة بين حماس وإسرائيل، والسبب في ذلك اعتمادها (قطر) على إيران وتركيا، بسبب عزلتها".

وجاء هذا المقال بمثابة تأكيد لتقرير سابق في موقع "إنتلجنس أونلاين"، كشف أن الدوحة "تلجأ سرًّا إلى خدمات التقنية والأمن المقدمة من قبل شركات إسرائيلية".

وفي أغسطس الماضي اتهم عضو الكنيست الإسرائيلي إيلي أفيدار، قطر بانتهاج أسلوب الخداع في التصريح بعلاقاتها مع إسرائيل التي امتدت على مدار سنوات.

وأوضح أفيدار أن "لقطر علاقات مع إسرائيل من قبل 1995"، لافتًا إلى أنه يذكر أنه في عام 2000 احتضنت قطر مؤتمر القمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الدوحة كذبت خلاله على الدول قائلة إنها أقفلت مكتب العلاقات التجارية الإسرائيلي.

وأضاف: "لكنني كنت هناك، طلبوا مني أن أصمت وألا أغادر البيت وأن تبقى السفارة مغلقة.. هذا أسلوب قطر، أسلوب الخدع والكذب".قطر الدور القطري