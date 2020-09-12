تنسيق مستمر.. قائد القوات المشتركة يلتقي نائب القائد المشترك لعمليات "رياح الغرب"

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"الأزيمع" و"العامري" استعرضا سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم، نائب القائد المشترك لعمليات "رياح الغرب" قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري.

وشهد اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع