أخبار عاجلة

مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة -
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق -
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا" -
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً -
مستخدمًا الألوان والموسيقى والرائحة.. "متحف السعادة" يستقبل 360 زائرًا يومياً -
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الخرج" توزّع 1000 جهاز تابلت ذكي على الطلاب والطالبات

Print
"العتيبي": لتسهيل عملية التعلم عن بُعد والدخول على التطبيقات التعليمية

بدأت إدارة التعليم بمحافظة الخرج في توزيع 1000 جهاز تابلت ذكي على الأسر المحتاجة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد.

يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية، والتي تقضي بتوفير هذه الأجهزة وتوزيعها على الطلاب والطالبات.

وفي حديثه لـ"سبق" أوضح مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن هذه الأجهزة سوف تخدم أكثر من ألف طالب وطالبة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد والدخول على التطبيقات التعليمية.

وقدم العتيبي شكره لمؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية على هذه المبادرة، مثمناً جهود المؤسسة في دعم برامج الإدارة.

إدارة التعليم الخرج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة

مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة

مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق

مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق

"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"

"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"

السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً

السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً

شبكة عيون الإخبارية