فرص.. تمويلات بـ1.2 مليار من بنك التنمية الاجتماعية لـ85 ألف أسرة منتجة

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مبادرات وحلول غير تقليدية ودليل إجرائي وتأهيل ١١٣ جمعية ومؤسسة تنموية

قدم بنك التنمية الاجتماعية الدعم والتمويل لقطاع مهم وحيوي يمثل شريحة كبيرة من الأعمال متناهية الصغر، شملت عددًا من الخدمات المالية وغير المالية، لمشاريع الأسر المنتجة في كافة مختلف مناطق المملكة، وفي منتصف 2020م بلغ عدد الأسر المنتجة المستفيدة 85 ألف أسرة منتجة بقيمة إجمالية 1.2 مليار ريال، تم تقديمها من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في جميع مناطق المملكة، ومنها تقديم قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، بالإضافة لإنفاذ المنتجات للأسواق وحاضنات الأعمال وغيرها.

وعلى مستوى تحسين البنية التحتية للقطاع، عمل البنك على تهيئة البيئة الداعمة من خلال تمكين أكثر من 113 جمعية تنموية، وإنشاء وحدات تمويلية داخل هذه الجمعيات، وتدريب أكثر من 1300 من منسوبي هذه الجمعيات ورفع قدراتهم كخطوة أساسية نحو تحويل أعمال الجمعيات لمزاولة التمويل متناهي الصغر لخدمة الأسر المنتجة حول المملكة، كما تتضمن جهود البنك في هذا الصدد تقديم برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات المتخصصة، وخصوصًا للسيدات بالتعاون مع مراكز تأهيل رائدة مثل مركز نفيسة شمس، ومركز جمعية الأيدي الحرفية بمكة المكرمة، وجمعية حرفة النسائية بالقصيم، ومؤسسة نماء بالمدينة المنورة، وجمعية جنى، وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، وغيرها، ليبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 50 ألف مستفيد؛ منها 7 آلاف مستفيد خلال 2020.

كما تغطي خدمات البنك دعم تأسيس ورعاية حاضنات الإنتاج لتوفير مساحات العمل وحلول التغليف والتعبئة وبناء الهوية للمنتجات، مثل حاضنات الأغذية كالمطبخ المجتمعي مع جمعية ريف بمدينة الرياض، والمطبخ المجتمعي مع جمعية بلجرشي الخيرية في منطقة الباحة، والمطابخ المجتمعية مع جمعية ساعد وجمعية إسهام في منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى حاضنة متخصصة في إنتاج الأثاث والمفروشات مع جمعية الأنامل المبدعة في منطقة جازان، ويجري الإعداد حالياً لتأسيس عدد 8 حاضنات إنتاج متخصصة في عدة مجالات ذات علاقة بالميزة النسبية لمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع مؤسسة نماء المنورة.

وفي ظل الأحداث الاستثنائية لجائحة كورونا، بادر البنك بالتفاعل مع احتياجات الأسر المنتجة المترتبة من انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة الإغلاق، وذلك بإطلاق 3 مبادرات رئيسية:

- تأجيل السداد للأسر المنتجة: للتخفيف من الأعباء المالية على الأسر المنتجة، اعتمد البنك تأجيل السداد للأسر المنتجة المستفيدة من قروضه؛ حيث استفاد من هذه المبادرة 30 ألف أسرة منتظمة بمبلغ إجمالي 140 مليون ريال.

- مبادرة دعم إنتاج الوجبات: حيث أنتجت أكثر من 100 ألف وجبة مجانية عن طريق المطابخ المجتمعية المدعومة من البنك، تضامنًا مع سكان الأحياء المغلقة.

- مبادرة إنتاج الكمامات القماشية: وجه البنك طاقة المعامل الإنتاجية في الجمعيات الشريكة المدعومة من البنك والمتخصصة في النسيج إلى تصنيع الكمامات القماشية؛ تلبية لحجم الطلب الاستثنائي في الجائحة، وتم إنتاج ما يزيد على مليون كمامة ساهمت بشكل جيد في تشغيل العديد من الأسر.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، فيطمح البنك لتوسيع دائرة التمويل للأسر المنتجة والأعمال الحرة بميزانية تفوق 10 مليارات ريال سعودي حتى عام 2030 ويخطط لاستثمار ما يقارب 2 مليار ريال في خدمات دعم الأعمال، وسيستمر بنك التنمية الاجتماعية في دعم ترخيص الأسر المنتجة بهدف إضفاء الطابع الرسمي على أكثر من 60 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.بنك التنمية الاجتماعية