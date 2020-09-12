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"نيوم" و"القدية" و"أمالا".. 28 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تقود المملكة

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"نيوم" و"القدية" و"أمالا".. 28 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تقود اقتصاد المملكة "نيوم" و"القدية" و"أمالا".. 28 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تقود المملكة
نجح في إنشاء شركات مملوكة له بالكامل لتطوير قطاعات جديدة ودعم أخرى ناشئة

قال صندوق الاستثمارات العامة إن الشركات التابعة له تقود النمو الاقتصادي في قطاعات عدة في المملكة.

وأوضح الصندوق عبر حسابه على "تويتر" اليوم: خلال السنوات القليلة الماضية نجح الصندوق في إنشاء عدد من الشركات المملوكة له بالكامل؛ بهدف تطوير قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية 2030.

وأرفق الصندوق صورة تتضمن 28 شركة تابعة له تعمل في عدة قطاعات اقتصادية في المملكة في مقدمتها "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر" و"أمالا".


ومن بين الشركات أيضاً "علم" و"سار" و"سالك" و"تداول" و"تبادل" وغيرها.صندوق الاستثمارات العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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