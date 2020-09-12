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أعلى حصيلة يومية.. الإمارات تسجّل 1007 إصابات بكورونا

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أعلى حصيلة يومية.. الإمارات تسجّل 1007 إصابات بكورونا أعلى حصيلة يومية.. الإمارات تسجّل 1007 إصابات بكورونا
حالة وفاة واحدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 399 حتى الآن

أعلى حصيلة يومية.. الإمارات تسجّل 1007 إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 1007 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو ما يعتبر أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة إنها أجرت 95287 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات؛ مما أسفر عن اكتشاف 1007 إصابات جديدة بالفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 521 شخصًا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية: فقد ارتفعت حصيلة الإصابات في الإمارات منذ بدء تفشي الوباء إلى 78849 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 399 حالة حتى الآن.

وبحسب وزارة الصحة الإماراتية: بلغ عدد المتعافين من المرض 68983 شخصًا.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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