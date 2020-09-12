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اعلى حصيلة منذ بدء الجائحة ... 197 اصابة بكورونا في الأردن

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اعلى حصيلة منذ بدء الجائحة ... 197 اصابة بكورونا في الأردن اعلى حصيلة منذ بدء الجائحة ... 197 اصابة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت اليوم (206) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (197) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
▪ (136) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (60) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(76) حالة تحت الاستقصاء.
▪ (33) حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
▪ (9) حالات في محافظة الكرك، مخالطةً لمصابين سابقين.
▪ (9) حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين.
▪ (7) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
▪ (3) حالات في محافظة مأدبا، مخالطة لمصابين سابقين.
- (9) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
▪ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2945) حالة.
▪ سُجّلت (103) حالات شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(90) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.
▪ تمّ إجراء (18007) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (959025) فحصاً.

إجراءات أخرى:
▪ في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة بشكل غير مسبوق، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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