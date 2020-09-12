أخبار عاجلة

مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة -
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق -
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا" -
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً -
مستخدمًا الألوان والموسيقى والرائحة.. "متحف السعادة" يستقبل 360 زائرًا يومياً -
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فيصل بن محمد" يدشن المقر الجديد لجمعية الفنون التشكيلية.. غداً

Print
"فيصل بن محمد" يدشن المقر الجديد لجمعية الفنون التشكيلية.. غداً "فيصل بن محمد" يدشن المقر الجديد لجمعية الفنون التشكيلية.. غداً
يتضمن عرضاً لنتائج المسابقات الفنية التي نظمتها الجمعية فترة منع التجول

يرعى الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية للفنون التشكيلية "جسفت"، يوم غدٍ الأحد حفل تدشين المقر الجديد للجمعية السعودية للفنون التشكيلية في الرياض، والمعرض التشكيلي المصاحب "كنوز المملكة".

وسيتضمن حفل التدشين عرضاً لنتائج الفوز بالمسابقات الفنية التي نظمتها الجمعية فترة منع التجول، مع الاهتمام بالاحترازات الوقائية التي تتوافق مع تعليمات وزارة الصحة وتهتم بسلامة المواطنين ومنع التجمعات.

وقدمت الجمعية خالص شكرها وتقديرها للأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود؛ لدعمه أنشطة الجمعية ورعايته لحفل تدشين المقر الجديد، مثمنة جهود أعضاء مجلس الإدارة والهيئة الإدارية التي تعمل على خدمة الفن التشكيلي وفنانيه.

ووجهت الجمعية الدعوة للفنانين والمهتمين بالفن لزيارة المعرض من يوم غدٍ الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 م من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة في مقر الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في حي الناصرية أمام معهد العاصمة النموذجي.الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز الجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

"المواصفات السعودية": أصدرنا 5776 شهادة اعتراف مناظرة لـ"IECEE"

"المواصفات السعودية": أصدرنا 5776 شهادة اعتراف مناظرة لـ"IECEE"

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

شبكة عيون الإخبارية