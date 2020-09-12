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شاهد من المدينة.. هكذا بدت "مسيجيد بدر" بعد الأمطار

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توقعات بهطولات متفرقة جنوب المدينة وغربها والعيص

شاهد من المدينة.. هكذا بدت

نشر حساب إمارة منطقة المدينة المنوّرة على "تويتر"، اليوم، عدداً من الصور التي تظهر "المسيجيد" في محافظة بدر عقب هطول الأمطار.

واليوم السبت تستمر الفرصة لتكوّن بعض السحب الرعدية الممطرة للمرتفعات من #جيزان حتى جنوب #تبوك وتشمل مرتفعات ومنحدرات عسير والباحة ومرتفعات الطائف ومكة المكرّمة وشمالها وجنوب وجنوب غرب وغرب المدينة والعيص وشرق #أملج وقد تزداد فرصة جنوب غرب وغرب المدينة اليوم.

شاهد من المدينة.. هكذا بدت

إمارة منطقة المدينة المنوّرة محافظة بدر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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