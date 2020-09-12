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بلدية الجبيل تعقّم وتطهّر 1260 موقعاً في مختلف الأحياء

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بلدية الجبيل تعقّم وتطهّر 1260 موقعاً في مختلف الأحياء بلدية الجبيل تعقّم وتطهّر 1260 موقعاً في مختلف الأحياء
بمشاركة أكثر من 188 عاملاً وباستخدام 120 سيارة وآلية

بلدية الجبيل تعقّم وتطهّر 1260 موقعاً في مختلف الأحياء

أسفرت جهود بلدية محافظة الجبيل خلال الأسبوعين الماضيين، تعقيم وتطهير ١٢٦٠ موقعاً، بمشاركة أكثر من 188 عاملاً، وباستخدام 120 من السيارات والآليات.

جاء ذلك في إطار حملات التعقيم والتطهير المنفّذة على نطاق واسع للأحياء والطرق والأماكن العامة بالمحافظة، إضافة إلى أسواق النفع العام، والحدائق، والمتنزهات، وأجهزة الصرّاف الآلي.

وقال رئيس البلدية المهندس نايف الدويش: تم استخدام أجهزة الرش المقطورة على السيارات التي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، والمرشات المحمولة على الظهر، التي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، إضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير.

وأضاف: تم تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، ومحال بيع الغاز والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، والسكن الخاص بعمال البلدية، وإلزام الشركات والمؤسسات التي تنفّذ المشاريع البلدية بفحص العمال بشكل دوري ومستمر مع المتابعة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.بلدية محافظة الجبيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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