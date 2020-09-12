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تتشكّل وربما تمتد.. "المسند": سحب ممطرة على أجزاء بهذه المناطق

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تتشكّل وربما تمتد.. "المسند": سحب ممطرة على أجزاء بهذه المناطق تتشكّل وربما تمتد.. "المسند": سحب ممطرة على أجزاء بهذه المناطق
فيما توقعت "الأرصاد" رياحاً نشطة في أنحاء وضباباً بالمنطقة الشرقية

تتشكّل وربما تمتد..

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مواقع عدة اليوم.

وقال "المسند"؛ موضحاً عبر "تويتر": "اليوم #السبت من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وربما تمتد حتى أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و #المدينة .. هذا والله أعلم".

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك)، كما توقعت تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.الدكتور عبدالله المسند السحب الممطرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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