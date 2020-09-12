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حلم جريء.. 3 صور جديدة من "نيوم" تدعوك لآفاق مذهلة وتجذبك للتأمّل

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نشرها حساب المشروع حيث المياه الصّافية وروعة الغوص في الأعماق

حلم جريء.. 3 صور جديدة من

نشر حساب مشروع "نيوم" على "تويتر"، صوراً مذهلة للمياه الصافية في الموقع الذي يعد الحلم الجريء والطُّموح الشجاع والرؤية التي ستُشكّل المستقبل الجديد عبر مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد حلول جديدة.

وتكشف الصور الثلاث آفاق #نيوم المذهلة ومياهها الصّافية التي تجذبك لتتأمل روعتها ولتغوصَ في أعماقِ طبيعتِها؛ حيث الطّبيعة حقّاً في "نيوم".

يُذكر أن "نيوم" أُنشئت على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسمُ فيها ريادةُ الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

ويُعد مشروع "نيوم" المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب السعودية، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للسعودية، لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

حلم جريء.. 3 صور جديدة من

مشروع نيوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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