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بالصور.. رعاية تكللتها عناية سعودية و3 أسماء.. عند "مسجد الدرع" توقف النبي

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يقع بين المدينة وجبل أُحد على الطريق الشرقي مع الحرة وقرب "المستراح"

بالصور.. رعاية تكللتها عناية سعودية و3 أسماء.. عند

يعد "مسجد الدرع" من المساجد الأثرية في المدينة المنوّرة، وهو المسجد الذي توقف فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أثناء خروجه لغزوة أُحد ويُعرف أيضاً بمسجد الشيخين ومسجد البدائع ومسجد العدوة، ولعل ذلك لوقوعه على عدوة الطريق، ولكن سُمي بـ"الدرع"، حيث خلع فيه الرسول -عليه أفضل الصلاة والتسليم- درعه أو درعيه التي كان يرتديها للحرب، وكان فيه معسكره ليلة خرج لقتال المشتركين، حيث صلى بداخله العصر والمغرب والعشاء، وبات ثم صلى الصبح واتجه لجبل أُحد.

‎ويقع "مسجد الدرع" بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقي مع الحرة وبالقرب من "مسجد بني حارثة أو مسجد المستراح أو مسجد بني حارثة" الذي استراح فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أثناء عودته من غزوة أُحد.

‎وعلى امتداد التاريخ الإسلامي طالت الرعاية المسجد وصولاً للعهد السعودي، حيث تمّت أعمال الترميم والتجديد الكامل لبناء المسجد.

بالصور.. رعاية تكللتها عناية سعودية و3 أسماء.. عند

مسجد الدرع المدينة المنوّرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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