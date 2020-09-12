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الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا.. 97 ألف حالة في 24 ساعة

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الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا.. 97 ألف حالة في 24 ساعة الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا.. 97 ألف حالة في 24 ساعة
لليوم الثاني على التوالي.. المركز الثاني عالمياً بأكثر من 6.4 مليون حالة

الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا.. 97 ألف حالة في 24 ساعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بالهند، تسجيل قفزة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97570 حالة اليوم السبت.

ومع تسجيل أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة في المجمل تحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.

ولكن زيادة حالات الإصابة أسرع في الهند من أي مكان آخر في العالم مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية في بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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