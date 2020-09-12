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متى سنعود لحياة ما قبل "كورونا".. خبير أميركي يجيب

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متى سنعود لحياة ما قبل "كورونا".. خبير أميركي يجيب متى سنعود لحياة ما قبل "كورونا".. خبير أميركي يجيب
مخاوف وإحصائيات مقلقة.. وحصار "الجائحة" حلم

متى سنعود لحياة ما قبل

اقترب العالم من ثلاثة أرباع العام ولا زالت الحياة متوقفة بعض الشيء بسبب تداعيات الذي ظهر في ووهان الصينية أواخر العام المنقضي 2019، والجميع يتسائل: متى يعود الجميع لحياتهم اليومية الطبيعية؟ وهو ما يجيب عنه خبير أمريكي بالأمراض المعدية.

كشف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الجمعة، الموعد المتوقع لاستئناف الحياة الطبيعية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يختلف مع تقييم الرئيس دونالد بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا.

وقال فاوتشي الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: إن الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل مرتفع لإصابات فيروس كورونا بلغ حوالي 40 ألف إصابة جديدة يوميًّا، وألف حالة وفاة يوميًّا في المتوسط.

والخميس، قال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "تضيق الخناق" على الأزمة.

وقال فاوتشي لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية: "أجد نفسي مضطرًّا للاختلاف مع ذلك؛ لأنك إذا كنت تنظر إلى الشيء الذي ذكرته للتو، فإن الإحصاءات.. مقلقة".

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": "إذا كنت تتحدث عن العودة إلى درجة من الحياة الطبيعية التي تشبه ما كنا عليه قبل كوفيد-19، فسيكون ذلك خلال عام 2021، وربما حتى قرب نهاية عام 2021".

وسُئل فاوتشي عن التجمعات الانتخابية المفتوحة التي استأنفها ترامب استعدادًا لانتخابات الثالث من نوفمبر، التي ينافسه فيها الديمقراطي جو بايدن، فقال إنها محفوفة بالمخاطر "تمامًا".خبير أميركي فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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