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"خريطة أمطار اليوم والليلة" بتوقيع "الحصيني".. هنا مناطقها

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"خريطة أمطار اليوم والليلة" بتوقيع "الحصيني".. هنا مناطقها "خريطة أمطار اليوم والليلة" بتوقيع "الحصيني".. هنا مناطقها
فيما توقعت "الأرصاد" سحباً رعدية مصحوبة برياح وضباب ليلي

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق عدة.

وقال "الحصيني"؛ مفصلاً: "متوقع -بإذن الله- اليوم السبت 1442/1/24هـ، وليلة الأحد، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان وتبوك وأجزاء من الجوف والشمالية وتشمل اليمن، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاءٍ من: تبوك والساحل الغربي ونجران وبين المثلث الشرقية والقصيم والرياض".

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك)، كما توقعت تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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