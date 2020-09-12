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"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:18 مساءً
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:57 مساءً
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:57 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
"بلا قيود "مع نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 12 سبتمبر 2020 08:28 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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