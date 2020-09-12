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"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة"
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:39 مساءً
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:18 مساءً
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:57 مساءً
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:57 مساءً
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مساء dmc - رامي رضوان يتغزل في مسلسل"أمل حياتي"وفي أبطال العمل.. هتتفرج على أول حلقة مش هتقدر تقفله
DMC
DMC
السبت 12 سبتمبر 2020 08:27 صباحاً
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