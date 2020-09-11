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شرطة الرياض تطيح بمقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة

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شرطة الرياض تطيح بمقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة شرطة الرياض تطيح بمقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بمقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبة ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية.

وأضاف الرائد الكريديس أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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