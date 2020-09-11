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في ختام دورة كرواتيا الدولية .. الأخضر الشاب يتعادل مع إندونيسيا

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في ختام دورة كرواتيا الدولية .. الأخضر الشاب يتعادل مع إندونيسيا

تعادل السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن ختام منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي شارك فيها "الأخضر" في إطار برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وافتتح الأخضر التسجيل عن طريق خليل العبسي في الدقيقة 27 من شوط المباراة الأول، وأضاف محمد مران الهدف الثاني في الدقيقة 33، وفي الدقيقة 37 أضاف عيسى الذكرالله الهدف الثالث، وفي مطلع الشوط الثاني سجل منتخب إندونيسيا هدفه الأول، ليضيف في الدقيقة 52 هدفه الثاني، وفي الدقيقة 90 من مجريات المباراة أحرز منتخب إندونيسيا هدف التعادل.

ودخل المدير الفني دامين هيرتوج اللقاء بقائمة مكونة من: رائد أزيبي في حراسة المرمى، وبندر درويش، ومناف أبو يابس، ونواف المطيري، وعلي فؤاد، وأحمد الغامدي، وفيصل الغامدي، وسعد الناصر، وخليل العبسي، ومحمد مران، وعيسى الذكرالله.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

في ختام دورة كرواتيا الدولية .. الأخضر الشاب يتعادل مع إندونيسيا

في ختام دورة كرواتيا الدولية .. الأخضر الشاب يتعادل مع إندونيسيا

في ختام دورة كرواتيا الدولية .. الأخضر الشاب يتعادل مع إندونيسيا

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية