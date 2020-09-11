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أول تعليق من الرئيس على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

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أول تعليق من الرئيس السيسي على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل أول تعليق من الرئيس على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

مصراوي Masrawy

08:01 م الجمعة 11 سبتمبر 2020

(مصراوي):

علق الرئيس عبدالفتاح ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أنباء قرب توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وقال الرئيس: "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل، بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وأضاف الرئيس: "أثمن هذه الخطوة الهامة، نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، وأتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".

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