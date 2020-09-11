في بيان مشترك.. البحرين وإسرائيل تعلنان التوصل لاتفاق سلام

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اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. وترامب: "إنجاز تاريخي"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفًا إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، غرَّد ترامب على حسابه الرسمي عبر تويتر قائلاً: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق البحرين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل إن الاتفاق "عهد جديد للسلام".

وقال نتنياهو في بيان: "لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة، والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقًّا إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية".

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم الجمعة، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط، ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وأعربت الولايات المتحدة في البيان عن "امتنانها" لمملكة البحرين لاستضافتها ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" التاريخية في المنامة في 25 يونيو 2019 "من أجل النهوض بقضية السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "سيواصل الطرفان جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل إمكاناته".

من جانبها، أكدت إسرائيل أنه "على النحو المنصوص عليه في الرؤية من أجل السلام، يمكن لجميع المسلمين الذين يأتون بسلام زيارة المسجد الأقصى، والصلاة فيه، وستظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة للمصلين السلميين من جميع الأديان".

ومن جهته، أعرب ملك البحرين ورئيس وزراء إسرائيل عن "تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه من أجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، والنهج البراغماتي والفريد الذي اتخذه لجمع دولتَيهما معًا".

وأشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "لقيادتهما في 13 أغسطس 2020 إعلان العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل".

وبحسب البيان، فإن مملكة البحرين قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في "حفل التوقيع التاريخي" في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض حيث سيحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.