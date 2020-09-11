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بعد رفع عقوبة الإيقاف.. "ميسي" يعود للعب مع منتخب بلاده

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بعد رفع عقوبة الإيقاف.. "ميسي" يعود للعب مع منتخب بلاده بعد رفع عقوبة الإيقاف.. "ميسي" يعود للعب مع منتخب بلاده

بعد رفع عقوبة الإيقاف..

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع في افتتاح تصفيات الشهر المقبل بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أمريكا العام الماضي.


وتم إيقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي واتهامه مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) بالفساد.


وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الإكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر.


وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان في تويتر: إن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني تشاور مع أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد الكونيمبول الذي أكد "انتهاء الإيقاف وأن (ميسي) يستطيع اللعب".


وطُرد المهاجم الأرجنتيني بعد شجار مع جاري ميديل، وقال إن البطولة تم التلاعب في نتائجها من أجل البرازيل صاحبة الضيافة التي انتصرت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تنال اللقب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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