الزلفي.. تكثيف جهود متابعة العملية التعليمية والدراسة عن بُعد

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جولات ميدانية.. و"الذويخ": تقديم ما يلزم من دعم من أجل الجودة

يواصل تعليم محافظة الزلفي منذ انطلاقة العام الدراسي المتابعة الميدانية للعملية التعليمية، وتطبيق التعليم عن بعد في كافة مدارس البنين والبنات.

وقال مدير قسم الإشراف التربوي، أحمد الذويخ، إن قسم الإشراف يتابع سير العمل بزيارات جميع المشرفين للمدارس، كما تتم المتابعة أيضًا عن بُعد عن طريق منصة مدرستي والقنوات الأخرى لتقديم ما يلزم من دعم ومساندة من أجل جودة عملية التعلم والتعليم.

وأضاف: "تكثف الإدارة جهودها لتحسين جميع العوامل المؤثرة في العملية التعليمية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها، وتطوير العملية التعليمية في ظل هذه الظروف وعلى ضوء الخطط التي تضعها وزارة التعليم".

وفي نفس الصدد، أكدت مديرة قسم الإشراف التربوي منيرة البقمي، أن جميع مدارس المحافظة عملت بجد خلال الفترة الماضية لانطلاقة التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، مع عمل خطة للمشرفات التربويات بزيارات ميدانية، وذلك لتقديم الدعم اللازم للمدارس وتذليل العقبات والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه المسيرة التعليمية.محافظة الزلفي