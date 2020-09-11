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تضرر 557 ألف شخص من الفيضانات والسيول بالسودان

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تضرر 557 ألف شخص من الفيضانات والسيول بالسودان تضرر 557 ألف شخص من الفيضانات والسيول بالسودان
الأمم المتحدة : الأمطار تسببت في المزيد من النزوح والوفيات

تضرر 557 ألف شخص من الفيضانات والسيول بالسودان

أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" تضرر أكثر من 557 ألف سوداني جراء الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

وقال تقرير للمكتب الأممي نشر اليوم، أن أكثر من 557 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان.

وأضاف أن أكثر الولايات تضرراً من الفيضانات هي الخرطوم وشمال دارفور وسنار والتي تمثل 43 % من جميع المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن كثافة الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، تسببت في مزيد من الفيضانات والنزوح والوفيات.

وذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بمعظم أنحاء السودان في سلسلة من الدمار، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية وسبل العيش الأخرى.

وأردف التقرير: يبدو أن أكثر من 500 كيلو متر مربع من الأراضي غمرت في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها، وفقًا لصور الأقمار الصناعية".

وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها منطقة كوارث طبيعية.فيضانات السودان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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