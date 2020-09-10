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العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بكورونا

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العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بكورونا العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بكورونا
82 حالة وفاة ترفع الحصيلة إلى 7814

العراق يسجل 4597 إصابة جديدة بكورونا

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما يرفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 278418 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 82 حالة وفاة جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7814 .
وتم تسجيل 3824 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 213817 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56787 , منهم 542 في العناية المركزة.العراق الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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