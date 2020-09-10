الدنمارك تفتح سفارة في بغداد.. و"داعش" يتصدر أولوياتها

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تستغل تمثيلها الدبلوماسي لتعزيز الحوار مع العراق

أعلنت الدنمارك اليوم الخميس، عزمها فتح سفارة في بغداد هذا الخريف؛ في إطار جهودها للمساعدة في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والمساهمة في استقرار الوضع في كل من العراق وسوريا.

وقال وزير الخارجية جيب كوفود في بيان نقلته "رويترز": "نساعد من خلال التزامنا في ضمان ألا يكسب تنظيم داعش موطئ قدم مجدداً في المنطقة، وبالتالي الفرصة لتهديد أوروبا والدنمارك".

وبيّن أن الدنمارك سوف تستغل تمثيلها الدبلوماسي لتعزيز الحوار مع العراق في مجالات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم للمحاكمة.

وتتسلم الدنمارك رئاسة المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي لتدريب قوات الأمن العراقية من كندا بنهاية 2020.الدنمارك تنظيم داعش الإرهابي