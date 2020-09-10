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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يتفاعل يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يتفاعل يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني مكة" يتفاعل يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول
سحب رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة وانعدام للرؤية تستمر حتى 9 مساء

عقب تنبيه الأرصاد..

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، والجموم).

وتكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.الدفاع المدني أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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