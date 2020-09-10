أصدقاء "الكابتن ماجد" الخيرية تستضيف وكيل وزارة الإسكان "للإسكان التنموي"

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الجمعية سلّمت 65 وحدة لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم خلال العام الحالي

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد أحمد عبد الله مساء أمس الأربعاء، في مقر الجمعية بالرياض، وكيل وزارة الإسكان للإسكان التنموي، المهندس أحمد بن علي القرعاوي، والوفد المرافق له خلال زيارته للجمعية.

واطلع وكيل الوزارة والوفد المرافق له على الجهود التي تقدمها الجمعية لمستفيديها وفي مقدمتها خدمات مسار الإسكان الذي يشمل, تملك السكن وتوفير السكن وتأثيث المنازل وترميم المنازل، بالإضافة إلى جهود الجمعية في مسارات المساندة والتمكين والصحة والتوعية والتي بلغ مجموع ما قدمته الجمعية منذ تأسيسها أكثر من 8400 خدمة في جميع المسارات، في نهاية الزيارة قدم الكابتن ماجد عبد الله درعًا تكريميًا لسعادة المهندس أحمد القرعاوي على جهوده المبذولة في خدمة القطاع الثالث.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الكابتن ماجد عبد الله بدوره شكره لسعادة المهندس أحمد بن علي القرعاوي على دعمه المستمر وحرصه على مساندة القطاع الثالث في خدمات الإسكان، مؤكدًا أن جهود الجمعية وما سبقها تأتي إيمانًا من الجمعية ومنسوبيها بأهمية تأمين الحياة الكريمة لأسر لاعبي كرة القدم القدامى والتي ستنعكس على استقرارهم, مؤكدًا أن الجمعية تعمل بالشراكة مع منظمات القطاع العام والخاص ومن بينها وزارة الإسكان ممثلة في الإسكان التنموي لخدمة اللاعبين القدامى وأسرهم في تأمين السكن الملائم لهم.

يُذكر أن جمعية أصدقاء سلّمت 65 وحدة سكنية لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم خلال العام الحالي، بالإضافة إلى عددٍ من الخدمات التي تقدمها في مسار الإسكان كتأثيث المنازل وترميمها لمن يملكون منازلهم.

جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية