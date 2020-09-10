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"الأرصاد" تنبه عسير والباحة : سحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية

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تشمل عدداً من المحافظات بالمنطقتين .. وتستمر حتى صباح الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لمنطقتي عسير والباحة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أيضاً سحباً رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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