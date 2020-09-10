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خطة شاملة في مطروح| المحافظ يشكل لجنة.. ورؤساء المراكز: العمل مستمر -صور
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:31 مساءً
بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:22 مساءً
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
"العدل": إجراء 100 ألف توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
الجامعة الإسلامية تطلق باكورة برامجها بمناسبة اليوم الوطني
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
"هندسة الإمام".. بين النشــأة والاعتماد
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
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الاثنين 14 سبتمبر 2020 03:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وفد ليبي في مصر.. وأبو الغيط يقول إن تركيا انغمست بالحرب الأهلية الليبية عبر تدخلها العسكري هناك
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 10 سبتمبر 2020 12:56 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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