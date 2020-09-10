أخبار عاجلة

خطة شاملة في مطروح| المحافظ يشكل لجنة.. ورؤساء المراكز: العمل مستمر -صور -
بومبيو: ندعو "الأوروبي" لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
"العدل": إجراء 100 ألف توثيق خارج أوقات الدوام الرسمي -
الجامعة الإسلامية تطلق باكورة برامجها بمناسبة اليوم الوطني -
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا -
"هندسة الإمام".. بين النشــأة والاعتماد -
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

موجز الأخبار| رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى

Print
مواضيع متعلقة
آخر النهار| هيكلة الإصلاح الإداري للدولة - الحلقة الكاملة 13 سبتمبر 2020

آخر النهار| هيكلة الإصلاح الإداري للدولة - الحلقة الكاملة 13 سبتمبر 2020

اخر النهار| كل ماتريد معرفته عن العاصمة الإدارية مع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح

اخر النهار| كل ماتريد معرفته عن العاصمة الإدارية مع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح

باب الخلق| مع بداية الدراسة.. إبنك يلبس كمامة ولا لأ؟ مع د. وائل صفوت

باب الخلق| مع بداية الدراسة.. إبنك يلبس كمامة ولا لأ؟ مع د. وائل صفوت

باب الخلق| د. وائل صفوت وتحذيرات من موجة ثانية من "كورونا" في تلك الشهور

باب الخلق| د. وائل صفوت وتحذيرات من موجة ثانية من "كورونا" في تلك الشهور

شبكة عيون الإخبارية