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تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة
"مجاهد": إجمالي المصابين بلغ 100403 بينهم 80689 متعافيًا

مصر تسجِّل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء خروج 803 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80689 حالة حتى أمس.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 175 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 100403 حالة، من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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