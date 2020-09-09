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بثلاثية.. النصر يتجاوز الاتفاق ويحافظ على الوصافة

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بثلاثية.. النصر يتجاوز الاتفاق ويحافظ على الوصافة

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى النصر شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف، افتتح (هداف الدوري) عبد الرزاق حمدالله الأهداف عند الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل للاتفاق صالح العمري عند الدقيقة 19.

وأضاف جوليانو الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي (47).

‏وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 71 تمكن عبد الفتاح آدم من إضافة الهدف النصراوي الثالث.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين تمكن هزاع الهزاع من إضافة هدف الاتفاق الثاني.

بثلاثية.. النصر يتجاوز الاتفاق ويحافظ على الوصافة

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الدوري السعودي للمحترفين الاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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