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عبر موقع الشؤون الصحية.. "صحة مكة" تعلن وظائف للجنسين شاغرة وهنا الشروط

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عبر موقع الشؤون الصحية.. "صحة مكة" تعلن وظائف للجنسين شاغرة وهنا الشروط عبر موقع الشؤون الصحية.. "صحة مكة" تعلن وظائف للجنسين شاغرة وهنا الشروط
يشترط أن يكون المتقدم "سعودياً" وعمره 20عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك

عبر موقع الشؤون الصحية..

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة توفر وظائف شاغرة للجنسين للتقديم على الرابط التالي ‪mrhb.gov.sa//eGate/jobs_emp.

وأكدت "صحة مكة "على المتقدمين ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق مع ضرورة إرفاق صورة من المؤهل والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة على ملف بصيغة ( PDF ) وتحميله بالموقع وضرورة استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوب إدخالها.

وقالت "صحة مكة "بأن الشروط المطلوبة على النحو التالي : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون عمر المتقدم للوظيفة عشرين عاماً ولائقاً صحياً وحسن السيرة ووالسلوك وان يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ( الكفاءة المتوسطة ) فما دون أما بالنسبة للسائقين أن يكون ( حاصلاً على رخصة عمومي ثقيلة أو نقل خفيف سارية المفعول ) وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر.

يشار إلى أنه غير مطالب بفترة حظر في الوقت الحاضر سواء الاستقالة أو الفصل أو الغياب حسب النظام وفي حال مخالفة أحد الالتزامات والشروط المذكورة أعلاه سيتم إلغاء الطلب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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