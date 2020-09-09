أخبار عاجلة

مفاجأة حمو بيكا لعروسته وحفل سميرة سعيد ورسالة شيرين لجمهورها ومسلسل محمد رمضان #الشعب_معاك_ياريس -
باب الخلق حلقة الجمعة 11 ديسمبر 2020 -
ارحموا ابراهيموالد ابراهيم بائع الفريسكا : ابني مش عايز حاجة بلاش اشائعات#النهار #اخر_النهار -
الفبركة الاخوانية تقرير دليلك كيف تكون متامر واهبل في 7 خطوات#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مفاجأة..إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي #النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
مكالمة يوسف طلعت محامي الكنيسة الانجيلية و ممثيلها القانوني#النهار #اخر_النهار #محمد_الباز -
كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأهلي" يضمن مقعده الآسيوي عبر بوابة "الرائد"

Print
بلغ النقطة 50.. بهدفين

ضَمِن النادي الأهلي وجوده في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم المقبل بعدما أعلن احتلاله المركز الثالث في الدوري.

ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بنتيجة هدفين دون رد؛ ورفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 50؛ ليضمن ابتعاده عن أقرب منافسيه.

سجَّل هدف الأهلي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب عمر السومة في الدقيقة الـ81.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي الرائد الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية