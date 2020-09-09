"الأهلي" يضمن مقعده الآسيوي عبر بوابة "الرائد"

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بلغ النقطة 50.. بهدفين

ضَمِن النادي الأهلي وجوده في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم المقبل بعدما أعلن احتلاله المركز الثالث في الدوري.

ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بنتيجة هدفين دون رد؛ ورفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 50؛ ليضمن ابتعاده عن أقرب منافسيه.

سجَّل هدف الأهلي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب عمر السومة في الدقيقة الـ81.

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