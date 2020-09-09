بالصور.. استخراج 6500 جنيه من بطن رجل مصري

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خلال عملية جراحية استغرقت أربع ساعات

نجح أطباء بقسم الطوارئ بمستشفى قصر العيني العام في مصر في استخراج مبلغ 6500 جنيه من بطن رجل مصري خلال عملية جراحية، استغرقت أربع ساعات.

ونقلت تقارير مصرية أن المريض وصل عن طريق أحد أقسام الشرطة يعاني آلامًا شديدة في البطن؛ فتم عمل أشعة مقطعية، أثبتت وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء. وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات.

وقال الدكتور لؤي الصباحي، نائب قسم الجراحة، إنه جرى استخراج مبلغ 6500 جنيه، مشيرًا إلى أنه يتردد على المستشفى حالات عدة، تبتلع عملات نقدية، أو أشياء غريبة، لكنها لم تصل إلى هذه الحالة.