جازان.. معلما رياضيات يشرحان المقرر من القاعة الدراسية بمشاركة الطلاب صوتيًّا

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بمدرسة الفاروق في محافظة الدرب

أسهم معلما رياضيات بمحافظة الدرب في تسهيل العملية التعليمية عن بُعد على الطلاب؛ وذلك من خلال تفعيل الجانب التقني، وتسخير المعدات في المدرسة.

وكان معلما الرياضيات بمدرسة الفاروق بمحافظة الدرب، الدكتور إبراهيم خليل والأستاذ عبدالحميد الهاشمي، قد تبنيا شرح المقرر الدراسي من القاعة الدراسية بالمدرسة بمشاركة الطلاب صوتيًّا.

ولقيت الخطوة إشادة كبيرة وواسعة في المحافظة نتيجة قدرتهما على جذب الطلاب الذين يشاركون صوتيًّا بكل أريحية وتفاعل.