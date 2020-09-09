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رسمياً.. الاتحاد يجدد العهد مع دوري الأضواء

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أسقط العدالة بهدفين وأفرح جماهيره

رسمياً.. الاتحاد يجدد العهد مع دوري الأضواء

نجح الاتحاد بحسم أمر بقائه في دوري المحترفين بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج قواعده على حساب مضيفه العدالة أول الهابطين للدرجة الأولى بهدفين بدون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019 - 2020 لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة بالمركز بينما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة بالمركز السادس عشر والأخير.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة اتحادية واضحة على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 11 دقيقة على انطلاقة المباراة عبر لاعبه فهد المولد مستغلاً تمريرة بينية من يلفريد بوني وضعته خلف المدافعين منفرداً بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية في شباك أصحاب الضيافة.

وبدا واضحاً بعد هدفه الأول أن الاتحاد يريد إنهاء المباراة في الشوط الأول من خلال سيطرته المستمرة على الكرة ومحاولته المتواصلة على المرمى أصحاب الضيافة لإضافة الهدف الثاني الذي لم يتأخر كثيراً بعد أن احتسب الحكم السعودي خالد الطريس ركلة جزاء لمصلحته نتيجة عرقلة فهد المولد داخل منطقة العمليات ترجمها الأيفواري ويلفريد بوني داخل الشباك عند الدقيقة 28 معلنة عن ثاني الأهداف.

بعد ذلك واصل الضيوف سيطرتهم بمحاولات عديدة عبر عدة تسديدات بيد أن جميعها أضلت طريقها نحو الشباك لتبقى النتيجة على حالها وينتهي الشوط بثنائية نظيفة للاتحاد.

بدأ الشوط الثاني بأسلوب مغاير للشوط الأول حيث بادر أصحاب الأرض بالضغط على الضيوف من أجل تقليص الفارق لكن دفاع الاتحاد كان في الموعد ولعل أبرز المحاولات حين قدم الغابوني مدوين مندام فاصل مهاري تلاعب من خلاله بلاعبي الضيوف لينفرد على أثره بالمرمى لكنه تسرع في التسديد خارج الخشبات الثلاث مضيعاً فرصة هدف محقق للعدالة عند الدقيقة (59).

في المقابل أخطر فرص الاتحاد كانت من حمدان الشمراني عبر تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء أنقذها ببراعة الحارس محمد المقهوي (80).

ولم يحدث الفريقان شيئاً يذكر فيما تبقى من دقائق المباراة حيث سيطرت الأجواء الرتيبة على مستوى الفريقين ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بعد 3 دقائق فقط من الوقت البديل.

رسمياً.. الاتحاد يجدد العهد مع دوري الأضواء

رسمياً.. الاتحاد يجدد العهد مع دوري الأضواء

رسمياً.. الاتحاد يجدد العهد مع دوري الأضواء

رسمياً.. الاتحاد يجدد العهد مع دوري الأضواء

رسمياً.. الاتحاد يجدد العهد مع دوري الأضواء

رسمياً.. الاتحاد يجدد العهد مع دوري الأضواء

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين العدالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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