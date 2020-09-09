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البيت الأبيض: "" لم يضلل الأمريكيين بشأن خطورة "كورونا"

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البيت الأبيض: "ترامب" لم يضلل الأمريكيين بشأن خطورة "كورونا" البيت الأبيض: "" لم يضلل الأمريكيين بشأن خطورة "كورونا"
ردًّا على ما أثاره بوب وودورد حول علم الرئيس بقدرة الفيروس

البيت الأبيض:


ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس دونالد لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء .

وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها (سي.إن.إن) ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق اليوم؛ أن "ترامب" أقر في فبراير (شباط) الماضي، بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار، لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر؛ وفقاً لـ"رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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