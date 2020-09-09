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"ارتقاء" تطلق مبادرة جمع أجهزة الحاسب وتأهيلها لتوزيعها على الطلبة المحتاجين

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"ارتقاء" تطلق مبادرة جمع أجهزة الحاسب وتأهيلها لتوزيعها على الطلبة المحتاجين "ارتقاء" تطلق مبادرة جمع أجهزة الحاسب وتأهيلها لتوزيعها على الطلبة المحتاجين
لدعم التعليم عن بُعد بالدمام برعاية "أرامكو".. وتستمر لمدة 12 يومًا

أطلقت الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية ارتقاء، بالشراكة مع أرامكو ، مبادرة لجمع أجهزة الحاسب الآلي من قِبل موظفي أرامكو السعودية وأسرهم؛ وذلك لإعادة تأهيلها، وتوزيعها على الطلبة المحتاجين بعد إقرار نظام التعليم عن بُعد.

وتمتد المبادرة التي تحتضنها أرامكو السعودية في الظهران لمدة 12 يومًا، تبدأ من الثامن عشر حتى التاسع والعشرين من شهر محرم الجاري، الموافق السادس حتى السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري. وتستهدف المبادرة جمع أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة والخاصة بالموظفين؛ ليتم بعد ذلك إعادة تأهيلها، وتركيب البرامج الخاصة بتسهيل عملية التعلُّم عن بُعد، ومن ثم توزيعها على الطلاب بالشراكة مع الجمعيات الخيرية.

وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح جمعية ارتقاء، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال مبادرتها الأولى التي جاءت لتخفيف آثار الجائحة عن أبنائها الطلاب.

وجاءت الشراكة مع أرامكو السعودية التزامًا بواجبهما الوطني، واستشعارًا بالمسؤولية المجتمعية، وبوصفها إحدى مساهماتها التي تقدمها للحد من تداعيات ، ولمساعدة الطلاب المحتاجين من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي لإكمال عمليتهم التعليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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