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ردًّا على ما أثاره بوب وودورد حول علم الرئيس بقدرة الفيروس



ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا.

وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة (سي.إن.إن) ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق اليوم؛ أن "ترامب" أقر في فبراير (شباط) الماضي، بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار، لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر؛ وفقاً لـ"رويترز".